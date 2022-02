Le grand guide du yoga. 50 postures - Méditations - Massages

Un corps sain, plein de vitalité, de souplesse, de force, un corps pouvant être un merveilleux véhicule pour un travail mental et psychique : tel est le but de la pratique du yoga. Avec cet ouvrage, Kiran Vyas vous guide pas à pas sur le chemin. Vous y apprendrez les bienfaits et l'immense richesse de cet art de vivre millénaire grâce à : - Plus de 50 postures expliquées pas à pas pour pouvoir les réaliser seul - Des exercices de méditation et de respiration - Des méthodes de massage par le yoga, yoga nidra et yoga des yeux