C'est pas mon genre ! Les clés pour répondre aux questions de votre enfant sur le genre

Dans une société qui commence à changer et à s'ouvrir à la diversité des genres, la Dr Anne Bargiacchi, psychiatre spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, décortique les concepts clés - identité de genre, sexe biologique, transidentité, genre binaire/non binaire, cisnormativité, cisgenrisme, orientation sexuelle - pour aider les parents à comprendre les enjeux du genre. Puis elle donne des outils pour ouvrir la discussion avec son enfant et explique ce que le parent peut faire concrètement si son enfant ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Avec : - Les 20 questions et critiques les plus fréquentes sur le genre examinées à la lumière des connaissances actuelles ; - Des exercices et activités pour favoriser l'échange avec votre enfant ; - Des conseils et des ressources pour soutenir votre enfant dans un parcours de transition.