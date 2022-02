La communication non violente à l'usage de ceux qui veulent changer le monde

A l'heure où la violence semble avoir envahi tous les champs de la société, le constat s'impose : la violence est une voie sans issue. Plus que jamais, chacun. e campe sur ses positions, rendant tout dialogue impossible. Au-delà du paradigme pour/contre, raison/tort, la Communication NonViolente peut contribuer à faire bouger les lignes, en ne considérant plus l'autre comme un ennemi mais bien comme un partenaire avec lequel il est vital de coopérer. Nathalie Achard propose de façon concrète les clefs pour se faire entendre et entendre l'autre. Comment sortir de la frustration de ne pas obtenir gain de cause ? Comment se débarrasser de la culpabilité ? Que faire face à la violence de l'autre ? Comment rester engagé sans désespérer ? Car c'est en changeant individuellement que nous parviendrons à changer collectivement.