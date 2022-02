Tout savoir sur le sexe des hommes. Mon sexe et moi le guide illustré

Le duo de choc Marc Galiano, andrologue, et Rica Etienne, journaliste, nous expliquent le fonctionnement de l'appareil génital masculin et les problématiques qui en découlent : il s'agit de libérer la parole et de répondre une fois pour toutes aux questions que l'on se pose - souvent en secret. Vous trouverez dans ce livre : Les clés pour comprendre l'utilité de l'organe : taille, forme, symétrie, fonctionnement, etc. Les mystères de l'érection, de l'éjaculation et de la prostate élucidés. Les secrets pour optimiser le plaisir sexuel. Le point sur l'amour controversé sous drogues. La question du vieillissement, des hormones, et des solutions chirurgicales.