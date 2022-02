Aider son enfant à s'apaiser sans cris ni punitions

Votre enfant fait souvent des caprices, s'agite sans arrêt et n'écoute ni vos conseils ni vos demandes ? Vous êtes épuisés par les cris et les punitions inefficaces ? Vous rêvez d'apaiser votre quotidien avec lui ? Heureusement, le Docteur des émotions est là pour vous aider ! Découvrez tous les outils nécessaires pour établir des règles de vie simples et les faire respecter : Des conseils pour mieux comprendre ses besoins et dialoguer au quotidienDes outils pour instaurer des rituels structurants et bienveillantsDes exercices pour apaiser ses frustrations et l'encouragerDes activités pour canaliser son énergieDes textes de visualisation pour l'aider à se relaxer