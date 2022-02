Escape game Lupin - Dédale mortel

Assane et Benjamin sont poursuivis par la police. Aidez-les à lui échapper en disparaissant au coeur des catacombes. Mais attention, soyez méthodique et astucieux comme lui, car les sous-sols de la capitale sont semés d'embûches et d'énigmes à résoudre pour vous en sortir ! Dépêchez-vous , ou vous serez rattrapé et envoyé en prison !