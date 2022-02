Kaleidomorphia. Carnet de coloriage et d'inspiration

Retrouvez ou découvrez le monde étrange et merveilleux de Kerby Rosanes, où animaux, objets et créatures fantastiques se transforment et explosent dans un foisonnement de détails et de personnages inattendus. Il a sélectionné en début d'ouvrage des mises en couleur par des coloristes talentueux et les a commentées pour y apporter des conseils techniques, des trucs et des astuces de coloriage pour que chaque illustration soit différente et personnelle.