Peinture magique Oiseaux

Ce livre de cartes de peinture magique propose une manière différente de trouver le calme et la sérénité. Humidifiez le pinceau et passez-le sur les zones délimitées pour révéler tes couleurs. Vous verrez apparaître un dessin chatoyant. Accordez-vous un moment de paix et de tranquillité pour vous imprégner de joie !