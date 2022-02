Médecine microbiotique. Votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé

Le microbiote intestinal est le patron du corps humain. Lorsqu'il n'est plus équilibré, le risque de développer des pathologies et troubles divers augmente : problèmes digestifs, stress et anxiété, diabète, obésité, infections gynécologiques, etc. Pour prévenir et traiter ces différents maux, la médecine microbiotique est un formidable outil, s'appuyant sur des substances naturelles à l'efficacité prouvée : les pré et probiotiques, les symbiotiques, les postbiotiques, mais aussi les psychobiotiques, pour favoriser la bonne santé mentale. Vous agirez ainsi à la source, en renforçant au passage votre système immunitaire. Fort du succès des traitements proposés à ses nombreux patients, le Dr William Berrebi, gastro-entérologue, délivre son ordonnance pour traiter et soulager plus de 20 pathologies avec, pour chacune, les protocoles microbiotiques à suivre : - Les bonnes souches bactériennes à sélectionner. - La posologie, la durée du traitement et le mode de prise. - Les bons aliments pour nourrir vos bactéries amies. En bonus : 15 recettes originales riches en fibres prébiotiques.