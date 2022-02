J'aurais aimé te tuer

Une jeune femme, Laura Turrel, se présente un matin au commissariat de Versailles pour s'accuser du meurtre de Bruno Delaunay, un homme qui aurait tenté de la violer. Le commandant Damien Deguire et son second Jonathan Pigeon, recueillent ses aveux. Légitime défense ? Crime prémédité ? Le doute s'installe rapidement dans l'esprit des enquêteurs. Sur place, l'homme a disparu, mais la scène de crime ne correspond pas en tout point aux confidences de la jeune femme. Deguire et Pigeon comprennent que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'elle n'en avait l'air au départ. Quelles blessures se cachent derrière la froideur et la détermination de cette jeune femme ? Cherche-t-elle à manipuler l'enquête et pourquoi ? "Avec Pétronille Rostagnat, les apparences sont trompeuses, aucune vérité n'est définitive". Nicolas Bondeau, Le Progrès