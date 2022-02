Sur l'amour

"Décidément, on ne se comprend pas du tout... C'est comme si l'on ne parlait pas la même langue ! " C'est, à peu de chose près, en ces termes que s'achèvent nombre de discussions entre hommes et femmes. Ami(e)s de longue date, l'un médecin, l'autre psychologue, Michel Cymes et Patricia Chalon ont cherché dans leurs pratiques respectives, ce qui pouvait expliquer les différences de comportement. Ils ont recueilli des confidences en particulier de la jeune génération pour comprendre en quoi leur vision du monde différait de la leur. Un échange à la fois sérieux et léger pour mieux comprendre le langage de l'autre et chercher un moyen de vivre à deux en harmonie malgré les dissonances, en confiance et en toute complicité...