Tempura Hors-série N° 1, février 2022 : Manger le Japon

Ce premier Hors-série qui ne dérogera pas à la règle en s'attaquant au premier sujet qui nous vient à la bouche lorsqu'on évoque l'archipel : sa gastronomie. Mais exit les sushis qui tournent en rond et le saké avec des airs de déjà_bu : c'est à travers les complexes cultures culinaires que Tempura s'est donné pour mission de comprendre ce que manger japonais veut vraiment dire. Manger le Japon fera la part belle aux produits, aux gens et aux goûts. Et pour l'occasion, c'est Ryoko Sekiguchi, rédactrice en chef invitée qui prends les devants.