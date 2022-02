De Popeye à Persepolis, bande dessinée et film d'animation

Les naissances et les développements contigus de la bande dessinée et du film d'animation témoigne de l'émergence d'un nouveau culte des images. C'est à celui-ci que se consacre " De Popeye à Persepolis ", associant les approches de la sociologie, de l'histoire, de la sémiologie et de l'esthétique de ces deux arts qui ont contribué au bouleversement culturel du monde d'aujourd'hui.