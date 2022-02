Depuis l'avènement des réseaux sociaux, la politique n'est plus l'apanage des professionnels mais l'affaire du youtubeur et du comique, de l'influenceur et de l'épidémiologiste, de l'avocat et du médecin anesthésiste, du chanteur et du passant anonyme qui ne l'est plus à l'heure du siècle numérique. Avec les médias sociaux, les rôles, inamovibles jusque-là, de l'acteur et du spectateur se sont tout à coup inversés. A l'écran, ce n'est plus l'homme politique, déclassé et relégué maintenant au rang de commentateur, qui assure le spectacle mais vous : un produit bankable, aujourd'hui bien plus attractif aux yeux de la nouvelle société de divertissement. Désormais, c'est de la sphère sociale-médiatique que sortent les sujets et les débats d'actualité, proviennent les indignations, les révélations et les affaires du jour, jaillissent les nouveaux personnages publics, figures de proue et autres égéries, à l'origine de ce que François Belley appelle " le nouveau spectacle politique ". A la frontière de la sociologie, des sciences de la communication et de l'information, Le Nouveau Spectacle politique décrypte les mécanismes de production, de diffusion et de consommation de masse du spectacle politique contemporain. " Inversement ", " néo-politique ", " dictature du commentariat " : Le Nouveau Spectacle politique a pour but d'amener dans le débat public de nouveaux concepts.