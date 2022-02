Mortel Motel

Après Le portrait de la Traviata, Gojin l'avocat de l'ombre est enfin de retour ! " Je suis désolée. Ne me cherche pas. Dami. " Kil Yeong-in ne se remet pas du départ soudain de sa femme, l'an passé. Depuis, sa vie lui semble vide, insensée. Il a songé au suicide sans pouvoir s'y résoudre. Jusqu'au jour il tombe sur une petite annonce internet. Un médecin propose un "suicide mental" pour les gens comme lui, pour ceux qui veulent en finir avec leurs peines mais continuer à vivre. Pourquoi pas, au point où il en est ? C'est ainsi qu'il se rend dans l'étrange cabinet du Dr Yi Tak-o. Parallèlement, Gojin, le fameux " avocat fantôme ", enquête sur un meurtre commis presque sous ses yeux dans un motel. Un meurtre qui semble lié à un certain Dr Yi Tak-o... Après Le Portrait de la Traviata, une nouvelle enquête de l'avocat Gojin, tortueuse et machiavélique à souhait !