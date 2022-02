Un chant écarlate

Une histoire d'amour impossible entre deux étudiants idéalistes, une française et un sénégalais, dans le Dakar des années 1980, où l'apprentissage de l'autre, au-delà des frontières, des cultures et des traditions, s'avère difficile. Ousmane, jeune sénégalais de condition modeste et Mireille, française, fille de diplomate, se rencontrent sur les bancs du lycée, à Dakar. Ils se marient, au grand damne de leurs familles respectives. Mireille coupe les ponts avec les siens et se convertit à l'islam. Ousmane impose sa femme à ses parents, catastrophés. Un fils naît de cet amour, Gorgui. Mais le poids des traditions et la pression sociale et familiale auront raison de leur amour... .