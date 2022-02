New-York Parallèle

C'est à un voyage autour de la Terre - voire même bien au-delà - auquel nous convient les nouvelles de Mohamadi Zeba. Des nouvelles hautes en couleurs qui chantent le monde, ses richesses et ses errances, mais aussi la soif de littérature qui émane des Hommes. Des nouvelles aux ambiances versicolores qui permettent l'évasion et la rencontre de l'Autre au détour de touches à la fois sombres et dorées qui célèbrent le Verbe et le Livre en toute originalité.