On est bien arrivés

Il y a 25 ans, dans un bar-tabac du quartier des Trois ponts à Roubaix où il mène sa première recherche sur la ville, Renaud Epstein tombe sur une carte postale défraichie de la ZUP. Une de ces cartes postales comme la France en a produit des milliers pendant les 30 glorieuses, quand elle considérait sa politique de la ville comme pionnière dans le monde, et voulait diffuser la bonne parole. Cette carte postale est devenue le point de départ d'une collection de 3000 cartes du même genre, véritable Tour der France des zup, des cités ou des grands ensembles. Ilf aut dire que le modèle français a eu tellement de succès, il s'est bâti si rapidement et dans une telle ampleur, qu'il a inspiré des quartiers dans le monde entier... et notamment en Europe de l'Est. Quand Renand Epstein décide de créer un fil Twitter pour exposer sa collection, c'est un délire. Les anciens habitants, les anciens experts, et les fachos de toujours, donnent de la voix pour confronter leurs souvenirs, leurs regrets, ou leurs anathèmes. Ce livre est, parmi 3000 cartes postales, la sélection des 64 cartes les plus étonnantes, les plus parlantes, classées région par région, et assorties d'une préface pédagogique de l'auteur.