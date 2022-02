Après Facebook, rebâtir

Ce livre raconte l'histoire d'un jeune entrepreneur à l'époque de la révolution numérique, cette nouvelle Renaissance. Passionné par l'innovation, avec l'aide d'un grand capitaine d'industrie, Vincent Bolloré, auquel le lie une relation inédite, il code et crée un réseau social, Whaller. Son objet : offrir une plateforme de services aux internautes, à la manière de Facebook, mais privé et sécurisée, qui leur garantisse la propriété et la confidentialité de leurs données. Son combat : mettre fin, avec l'aide de l'Etat, de l'Europe et des entrepreneurs, à la domination de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, pour que nous cessions d'être une colonie numérique et redevenions libres. C'est l'histoire de David contre Goliath. C'est aussi un petit manuel de la création d'entreprise, de la mise en place d'une culture maison originale, audacieuse, du "discours debout" au "From & Pif" ; les portraits des personnalités rencontrées qui l'ont aidées, d'un ancien super-flic à Edward Snowden ; le récit d'espoirs et de batailles pour convaincre investisseurs, clients et collaborateurs de vous suivre quand vous êtes en avance sur votre temps. C'est enfin un entretien qui vous permettra de savoir et comprendre comment un adolescent, scout et codeur, inspiré par Bill Gates, est devenu ingénieur, père de famille, puis s'est lancé dans la création d'une entreprise qu'il a voulue pas comme les autres, respectueuse des hommes et des femmes qui y travaillent.