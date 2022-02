Aussi bien "encyclopédie personnelle de la littérature" que "laboratoire de création" , Descriptions de descriptions est un livre unique dans l'oeuvre de Pasolini car il se positionne en son plein coeur. Se trouvent ici non seulement exposés les vues de Pasolini sur un pan considérable de la littérature mondiale de toute époque (aussi bien Pétrarque, Manzoni, Moravia, Italo Calvino, Elsa Morrante, que Balzac, Flaubert, Dostoïevski, Ezra Pound ou Joseph Roth, la liste continue) mais aussi le décor intellectuel et sensible dans lequel voient le jour les propres oeuvres de Pasolini en gestation, comme Les Mille et Une Nuits, Salò ou Pétrole. Paru initialement en français chez Rivage en 1984, Descriptions de descriptions reparaît aux éditions Manifeste ! , à l'occasion du centenaire de la naissance de Pasolini, avec le même traducteur et augmenté de plus d'un tiers d'inédits.