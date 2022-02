Le Tarot des Roynes

Entamez votre quête spirituelle avec le Tarot de Marseille revisité et entièrement féminisé ! Les femmes ont une sensibilité particulière à l'égard de la magie : tantôt prêtresses en Grèce, sorcières et guérisseuses au Moyen Age ou encore diseuses de bonne aventure au XIXe siècle... Il est donc tout à fait à propos que le tarot leur fasse la part belle, en offrant une version du Marseille entièrement féminisée. Des arcanes jusqu'aux rois devenus roynes - selon une des graphies anciennes du mot " reine " -, ce coffret a été pensé tel un hommage par Jeanne Guerard pour réinterpréter les messages de ce voyage initiatique et magique que content les cartes. Gardant tous les codes des lames traditionnelles, avec un livre explicatif présentant des tirages et des conseils simples et détaillés pour interpréter chaque arcanes dans son sens positif ou négatif, ces cartes modernes permettent d'entrer en toute facilité dans l'univers du tarot.