Good mood love Box

Les coffrets surprise Good Mood Box possèdent tout le nécessaire afin de faire le plein d'amour ! Cette box contient tous les outils incontournables pour s'entourer de l'énergie d'amour. En collaboration avec des auteurs de référence, Isabelle Cerf, Sophie Trem, Johann Chevillard, et dans une volonté d'apporter toujours plus de positivité et de bienveillance dans votre quotidien, Good Mood Dealer offre à travers cette collection inédite et ludique, les petites touches de magie et de reconnexion à soi indispensables pour être heureuxse et épanouie.