Ors et ombres. Oracle d'alchimie lunaire

Entamez votre transformation avec l'alchimie lunaire Dans une volonté de reconnecter puissance innée aux cycles naturels, Stéphanie Lafranque - La Tisannière tatouée - a créé cet oracle pour guider chaque lecteurrice en quête de spiritualité, de transformation et de (re)découverte de soi-même Accompagnée par la talentueuse artiste et plasticienne Vic-Oh, elle propose ainsi un coffret pour s'éveiller aux messages du monde qui nous entoure et, surtout, à nos forces intérieures qu'elles soient d'ombre ou de lumière. Les 54 cartes sont réparties en deux cycles, un principal de 21 cartes mêlant alchimie et cycles lunaires, chacune accompagnée d'un rituel simple à pratiquer, et un cycle parallèle. Ce dernier se compose de trois séries : 9 cartes planètes et archétypes, 15 cartes associées aux animaux élémentaux, 9 cartes de transformations, toutes explicitées dans le livre.