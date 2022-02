Qu'y a-t-il dans cette boîte ? Telle est la question qui vient immanquablement devant une boîte fermée ! Et celle que ce livre pose 31 fois, offrant 31 surprises en réponse. Ouvrir l'une des boîtes de Cécile Boyer est comme ouvrir un petit monde, se trouver face à une ou plusieurs histoires possibles. A chacun d'imaginer la sienne. L'autrice joue avec la curiosité du lecteur, attise son appétit, ses envies et ses peurs. Il suffit de tourner la page pour passer d'une forme simple et graphique, une boîte fermée, au spectacle riche et narratif que propose la boîte ouverte.