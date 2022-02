A qui le tour ?

Fin de quinquennat. Le président de la République, interviewé à la télévision, annonce de but en blanc qu'il ne postule pas à sa réélection et quitte le plateau. Coup de bluff ? Piège ? Le problème ne s'arrête pas là et la situation s'aggrave avec la non-candidature des ténors de tous bords. "Une élection sans candidat, ce serait drôle tout de même. - Drôle peut-être, et surtout : tragique". Et si, au final, il n'y avait qu'un seul candidat ?