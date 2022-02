Vivre ailleurs. Quand une mère et sa fille entament le voyage qui bouleversera leurs vies

Une boulangère de province réalise que sa fille la hait et la tient responsable de la vie d'ennui qu'elle mène : elle décide alors de chambouler leurs vies en l'embarquant dans un voyage bouleversant. 1988. Marie, adolescente en colère, enrage d'être prisonnière d'une jeunesse banale et ennuyeuse. Fille de boulangers dont elle dénonce le manque d'envergure et de folie, elle rêve de quitter sa ville de province pour vivre de voyages, de rencontres, de frasques et de frissons. Marie voudrait vivre ailleurs, loin, très loin de ses parents qu'elle ne peut plus supporter. Pour elle, ses amis sont sa seule famille. Anne, sa mère, commerçante affable et rigoureuse de 40 ans, attend de sa fille qu'elle soit discrète et bien rangée. Un jour, elle tombe sur le journal de Marie et réalise que sa fille la déteste. Pleine de doutes, de regrets et de tristesse face à la colère d'une jeune fille brillante qu'elle n'a pas su accompagner, elle remet en question sa propre vie. Au cours des mois qui suivent ce jour de juin 1988, la mère comme la fille vont bouleverser définitivement leur existence... Dans Vivre ailleurs, Florentine Hennon nous invite à nous glisser dans la peau de deux femmes que tout semble opposer pour aborder les relations mère-fille, les secrets de famille, les conflits générationnels, les liens qui se tissent, la recherche de racines, mais aussi l'acceptation de soi, l'amour et le pardon. Un livre à se passer de mère en fille... et, pourquoi pas, à lire ensemble.