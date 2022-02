Dans l'ombre

Un roman initiatique bouleversant, qui nous plonge dans la noirceur pour mieux révéler la lumière au bout du tunnel. "Mes parents voulaient que je décroche la lune. Moi, ce que je voulais, c'était juste la contempler". Atlanta est faite pour réussir. Depuis qu'elle est toute petite, on n'a cessé de le lui répéter. A 24 ans, lorsqu'elle fait face a` sa première déception professionnelle, elle est donc anéantie : elle n'était pas programmée pour échouer. En rentrant chez elle, elle remet toute sa vie et toute son éducation en question, ce qui l'amène finalement à rompre avec son petit ami. Démarre alors un parcours chaotique. Comme pour revendiquer son droit a` l'erreur, Atlanta enchaîne les expériences professionnelles ratées et les histoires d'amour désastreuses. A` travers ses nouvelles rencontres, Atlanta cherche des croyances et des idéaux auxquels se rattacher. Cela tombe bien : les personnes qu'elle rencontre sont toutes très sûres d'elles et habitées de profondes convictions, contrairement a` elle. Entre Viktor, l'athée militant converti, Kristina, la jolie et pétillante amie russe lesbienne, Hadrien, l'artiste photographe aux manies de détraqué sexuel, et Swan, le gourou mégalomane et narcissique, le cheminement d'Atlanta dans sa quête de vérité et d'identité sera douloureux, difficile, mais surtout libérateur.