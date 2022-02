Après la fête

Dix ans après la révolution, ce roman coup de poing nous livre les espoirs et désenchantements de la jeunesse égyptienne. Les destins du jeune Ali Kamal et de son ancien camarade, Selim Riad, s'entremêlent au fil des pages et dégénèrent au moment où la révolution éclate en Egypte, pays natal duquel ils se sont tous les deux exilés. Ali Kamal arrive à Paris au printemps 2010, bien décidé à mettre derrière lui son passé en Egypte et à recommencer sa vie. Il renoue pourtant avec de vieux amis militants, mais également avec Eglal, ancien amour qui le relie déjà discrètement à Selim, avec qui elle a entretenu une relation à Londres. Selim, quant à lui, quitte Londres à la suite de la crise financière et se retrouve au Caire, où il lui est difficile de s'intégrer. Il renoue lui aussi avec de vieux amis militants et se rapproche du père d'Ali, avec qui il fait brièvement affaire. Les troubles éclatent et Ali rentre au pays. Les deux jeunes hommes se retrouvent dans leur ville natale, poussés par un élan de contestation grandissant. Ils se battent ensemble contre le régime et luttent pendant les dix-huit jours d'une fête nationale... mais déchantent vite face à la violence des massacres organisés.