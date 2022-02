La nouvelle MAILLE. Modèles à tricoter pour pour débuter l'année 20 modèles de la taille S à XXL

La tendance maille de cet hiver est illustrée dans nos modèles. Retrouvez les effets bouclés imitation astrakan, les fils fourrures et aspect mohair et les reliefs. On y retrouve les incontournables de l'hiver : manteaux, vestes longues et courtes, gilets, pulls mais modélisés à la tendance actuelle, avec des manches ballons, des formes tailleurs et des modèles amples ceinturés. Des explications détaillées avec des grilles complètes réalisées en 4 et 5 tailles par des expertes du tricot. BERGERE de France vous accompagne également dans la réalisation avec sa HOT line " SOS TRICOT "