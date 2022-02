Vous êtes intéressé par les mystères du cosmos ? Ou vous voulez savoir ce qu'il se passe de l'autre côté d'un trou noir, comme dans Interstellar, le film de Christopher Nolan ? Alors vous avez de la chance, car Mourir dans un trou noir est le livre indiqué pour satisfaire votre curiosité ! Neil deGrasse Tyson, notamment connu pour avoir contribué à la célèbre série documentaire Cosmos : une odyssée à travers l'univers, n'a pas son pareil pour expliquer les phénomènes les plus fascinants de notre univers, avec humour, clarté, et un enthousiasme presque enfantin. Cet ouvrage vous initiera à la physique des trous noirs : que ressentiriez-vous si votre vaisseau spatial s'aventurait un peu trop près de l'un d'eux ? Qu'arriverait-il à votre corps si vous y étiez aspiré ? Tyson emmène les lecteurs dans un voyage passionnant, à travers l'espace et le temps, qui va des sources chaudes de la Terre aux confins de l'univers. Toujours avec une grande clarté, il ne limite pas sa réflexion à l'astrophysique, mais s'aventure dans des domaines connexes comme la relativité et la physique des particules. Critiques : " [Tyson] aborde un grand nombre de sujets... avec beaucoup d'humour, d'humilité et, surtout, d'humanité. " - Divertissement hebdomadaire. " [Tyson est] l'un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques actuels " - Kirkus Review. " Quels que soient les goûts scientifiques des lecteurs, la vaste collection de Tyson saura les satisfaire. " - Gilbert Taylor, American Library Association. " Un point de vue merveilleusement informé sur les frontières de la connaissance humaine qui s'élargissent lentement [... ] Un livre formidable. " - Boston Globe. " Tyson a une excellente compréhension de l'état actuel de l'astrophysique, de la cosmologie, de la chimie et d'autres disciplines scientifiques... il transmet clairement ses connaissances aux non-spécialistes, souvent avec un humour et un esprit espiègle. " - Roy E. Perry, The Tennessean.