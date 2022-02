Bienvenue au Club Yrak, Fernand et Sven sont trois artistes nés à l'aube des années 90. Ils ont fait leurs premières armes dans la rue avec des bombes de couleurs avant de se trouver un toit dans la zone industrielle de la Mer Rouge, à Mulhouse. Au milieu des bâtiments en brique, ils ont bâti leur paradis qu'ils ont baptisé Schlager Club. En esthètes habiles et déterminés, ils ont créé sur mesure un lieu adapté à leur pratique picturale et à leur vie rêvée. Aujourd'hui, ils frisent à peine la trentaine et ont déjà la cote sur le marché de l'art. Yrak peint comme il composerait de la musique avec des lignes claires et des aplats de couleurs. Fernand s'amuse à raconter des histoires à partir d'objets et de motifs accumulés avec méthode. Quant à Sven, il projette le mouvement perpétuel de la ville sur des surfaces qui osent le fluo tapageur comme le noir complet.