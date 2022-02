Shooting Covid. Une photographe au coeur de la crise. Mulhouse 18/2 - 18/5/2020

"Mars 2020. Mulhouse devient en quelques jours la ville de France la plus touchée par le Covid-19. La photographe Catherine Kohler couvre l'épidémie de février à mai. Son statut d'indépendante l'oblige à affronter seule et "sans filet" l'ennemi invisible. Elle livre dans un récit photographique poignant son expérience de photojournaliste, ses doutes et sa peur face au virus. Ses espoirs aussi de voir sa ville s'en sortir. Ses images révèlent avec délicatesse et retenue les réalités d'une crise sans précédent et les coulisses d'une pandémie. Ce livre est un vibrant hommage au personnel soignant et aux invisibles qui nous ont permis de continuer à vivre dans les moments les plus sombres de la tragédie".