Le lieu que l'on découvre dans ce livre est à la fois tangible et mental. C'est le "40" à Mulhouse, un Etablissement de Service d'Aide par le Travail où cohabitent personnes en situation de handicap, moniteurs d'ateliers, éducateurs spécialisés. Avec discrétion - la première des règles essentielles à respecter - Philip Anstett, Eddie Prot et Chris Kolb se sont glissés dans le quotidien des gens de l'ESAT. Travailleurs et photographes : chacun a mis de côté ses préjugés, ses idées reçues. Chacun a pris le temps de l'échange, de l'écoute. Enrichi par les mots des uns sur les autres, 40, rue de la Charité est un livre qui continue de nous habiter longtemps après sa découverte. Qu'elles soient photographiées, écrites ou dessinées, ses images demeurent en nous. Elles nous regardent de la manière dont on souhaiterait que chacun puisse être vu un jour : avec indulgence, avec humanité, et la certitude d'être devenu soi-même, dans les yeux de quelqu'un, une personne qui compte.