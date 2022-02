Fantasy en terre perdue Shannon Kind est une mère meurtrie par la disparition d'un proche. Sans comprendre comment ni pourquoi, elle se réveille dans un endroit mystérieux. Là-bas, le danger est omniprésent et de curieux phénomènes temporels se produisent. Créatures belliqueuses et peuplades accueillantes vont devenir le lot quotidien de Shannon. Au point de faire d'elle un maillon essentiel de l'avenir de ce monde ? Les scénaristes Collin Kelly (Star Trek) et Jackson Lanzing (Joyride) donnent naissance à un univers où le danger est présent à chaque coin de case ! Bénéficiant du trait spectaculaire de Nathan C. Gooden (Barbaric), le titre est un divertissement aussi distrayant que captivant. Bienvenue en terre sauvage ! Zojaqan est une publication issue du catalogue Vault Comics : Money Shot, These Savage Shores, The Plot...