No One's Rose

Et si la nature était le seul espoir de l'humanité ? Plusieurs siècles après la chute de l'anthropocène... Les derniers vestiges de la civilisation humaine et de l'environnement naturel sont regroupés dans la Zone Verte, une immense ville située sous un dôme alimentée par une énergie renouvelable. A l'intérieur vit Tenn Gavrillo. Une brillante adolescente, bio-ingénieur, qui pourrait reconstruire la planète. Mais il y un problème : Hanté par le ressentiment, son frère Seren compte bien démanteler cette fragile utopie verte de l'intérieur. Le scénariste Zac Thompson (X-Men, Yondu) s'associe à l'écrivaine Emily Horn pour donner naissance à un monde aussi magnifique que dévasté, où les biotechnologies sont légions. Mis en scène par l'artiste espagnol Alberto Jimenez Alburquerque (Letter 44, Avengers), l'album présente un récit de Science-Fiction spectaculaire par ses séquences d'action et subtil dans les réflexions qu'il amène.