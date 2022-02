HISTOIRES TERRIFIANTES VENUES DU JAPON A travers trente nouvelles fantastiques inédites, Andi Brooks explore les mystères du pays du Soleil-Levant où le surnaturel occupe une place privilégiée dans le quotidien. Il nous plonge dans un univers où d'étranges phénomènes nous attendent, où la peur et l'angoisse n'ont aucune limite. Des contes anciens aux légendes contemporaines, entre folklore et modernité, Histoires de fantômes japonais nous offre un florilège d'histoires à la fois poétiques et terrifiantes, et nous invite à découvrir "l'autre côté" du Japon.