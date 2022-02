Discours sur la Laïcité

Ce recueil de discours d'Alexis Corbière, prononcés à la tribune de l'Assemblée Nationale courant février 2021, pose les arguments des parlementaires de La France insoumise lors du débat consacré au projet de loi dit "Pour le respect des principes de la République", plus couramment nommé "contre le séparatisme". " Ce texte fourre-tout offre durant plusieurs semaines une sinistre caisse de résonance à l'agenda politique de l'extrême droite représentée dans l'élection présidentielle de 2022 par M. Zemmour et Mme Le Pen, mais aussi à ceux qui lui courent après, tel LR et même LREM. " On trouvera donc dans ces pages une analyse critique et les raisons de principes pour lesquelles les députés insoumis ont voté contre, après avoir présenté de nombreux amendements. Près d'un an après les débats dans l'hémicycle et six mois après l'adoption définitive de la loi, les interventions retranscrites ici, tout en s'opposant fermement à la politique d'Emmanuel Macron, sont bien des discours actuels sur la laïcité. Pour Alexis Corbière, l'art oratoire ne s'improvise pas. Il compte pour beaucoup pour partager avec sincérité les émotions et les arguments.