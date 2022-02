F comme Finances locales. Lire et comprendre le budget d'une collectivité

" Se frotter aux finances publiques, s'approprier le budget d'une collectivité locale, voilà un passage obligé pour tous ceux qui souhaitent exercer leur citoyenneté de façon cohérente et responsable ". Cet ouvrage est une réponse concise à cette attente, il donne des repères sur l'histoire de la comptabilité moderne, la séparation des pouvoirs et le rôle de chacun des acteurs, il indique les points essentiels à examiner et à contrôler dans un budget, et offre une méthodologie simple pour mettre en oeuvre les projets politiques en évitant les écueils du dérapage financier. Au travers des chiffres, l'objectif doit toujours être l'Humain et l'amélioration de ses conditions d'existence dans ses multiples aspects, aussi bien social qu'environnemental, et pour cela, quoi de mieux que le service public parce qu'il est un outil de redistribution des richesses — tout imparfait qu'il soit — permettant à tous un égal accès aux services relevant de l'intérêt général. Yves Le Hen