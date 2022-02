Hangman. Les fantômes du bourreau

Wisconsin, 1885. Assassin notoire, Travis Moses surnommé Le bourreau sort de prison après 32 ans de réclusion. En quête de rédemption, il est résolu à retrouver sa place dans une société métamorphosée par la guerre civile, et retourne dans la ville qui a forgé sa légende. Wisconsin, 1885. Assassin notoire, Travis Moses surnommé Le bourreau, sort de prison après 32 ans de réclusion. Prêt à retrouver sa place dans une société métamorphosée par la guerre civile, il retourne vivre dans la ville qui a forgé sa légende. Il y fait la rencontre de Sienna Hawk, journaliste à Chicago, venue pour écrire un livre sur sa vie. Contre une somme attrayante, Moses accepte. Mais c'est sans compter la rancune tenace du marshal Pilby, prêt à tout pour faire replonger Moses et obtenir, enfin, la vengeance que tous attendent. Au fil de son histoire qu'il raconte à la journaliste, Moses retrace les souvenirs d'un passé sombre et terrifiant, où la vérité ouvre une porte inattendue qui mène droit dans la tourmente et l'enfer.