Marseille, une des villes emblématiques de la France. Dans les Quartiers Nord, labyrinthe violent et misérable, on découvre à travers les yeux du héros un aspect inconnu de cette cité, où se mêle crime et tendresse dans une vie réfractaire à la modernité qui subsiste cependant dans les redents de la civilisation. A Marseille, dans les Quartiers Nord, le hasard est grand et quand on est victime de vol et de violences plusieurs fois dans la même nuit, le destin bascule vers l'inconnu. Les ondes de chocs de ces événements apparemment mineurs et courants retentissent dans toute la ville, provoquant des drames en séries. La violence est présente à tous les coins de rue. Le protagoniste qui s'est fait voler son camion doit alors faire face à des choix, des questions qu'il ne se serait jamais posées dans d'autres circonstances. Cette balade sans issue dans les quartiers périphériques d'une ville en déshérence va le transformer. C'est l'histoire d'un destin aussi bien que des fractures d'une ville en train de mourir.