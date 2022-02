Le grain de sable

Un petit grain de sable qui se métamorphose au gré de ses envies, mais n'est jamais satisfait de ce qu'il est... C'est l'histoire d'un grain de sable, un mini grain de sable. Il n'est pas heureux de sa condition, sans cesse balloté par les vagues, chahuté par les seaux et les pelles des enfants. Un jour, il voit un gros et paisible caillou. " Comme j'aimerais être à sa place " se dit-il, et aussitôt il se transfore en caillou. Cette nouvelle vie est d'abord merveilleuse, puis il s'ennuit. Il aperçoit alors un volcan plein de panache et de caractère. " Comme j'aimerais être à sa place " se dit-il. Et aussitôt il se transforme en volcan. Cette nouvelle vie est fantastique, il crache des rivières rougeoyantes de lave. Mais il finit par s'ennuyer à nouveau. Alors il se transforme en soleil, puis en nuage, puis en vent, puis en océan. Et un jour, se prélassant près d'une plage, il remarque un magnifique château de sable, il observe tous les petits grains de sable qui le compose, et se mit à rêver à une nouvelle transformation... La réécriture d'un conte classique, très rythmé et efficace, illustré de manière très graphique et contemporaine.