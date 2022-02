Roman 20-50 N° 18, juin 2021 : Robert Merle, à contre-courant et à contretemps ?

Les différents articles permettent de s'interroger sur les mécanismes institutionnels qui ont pu conduire à la marginalisation symbolique de Merle. Sont abordées ici des questions éminemment littéraires (comme la dynamique de l'intérêt romanesque et la problématique, plus sensible, des rapports entre fiction et histoire), et des débats majeurs du XXe et du XXIe siècles (le négationnisme, la décolonisation, l'antispécisme). Merle a su anticiper des crises qui sont désormais parmi les plus aiguës de notre présent : le désastre écologique, la brutalisation des rapports entre les sexes, la dérive autoritaire des grandes démocraties et le retour des pandémies en Occident.