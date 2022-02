A l'occasion de la commémoration des 130 ans de la naissance de Charles De Gaulle, des 50 ans de son décès et du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin en 2020, une biographie qui renouvelle la bibliographie et les héritages du Gaullisme. Premier président de la Ve République, il est le chef d'Etat le plus apprécié de l'histoire du régime. De Gaulle est le symbole de la lutte contre l'occupant et contre Vichy. Il est reconnu comme le chef des Français libres. Le peuple français lui doit la restauration de la République, la Constitution de 1958 et le suffrage universel direct. Si les séquelles de la Guerre d'Algérie et les évènements de mai 68 ont provoqué une crise qu'il n'a pu géré, il reste un nom qui suscite une émotion toute particulière.