L'école de la montagne. S'inspirer des cimes pour vivre mieux

La montagne a tant à nous apprendre : montagne de loisir ou montagne spirituelle, tantôt revitalisante, tantôt apaisante, chargée de forces mystérieuses et foyer infini de découvertes, écoutons les multiples enseignements qu'elle nous délivre. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants de scientifiques, écrivains, alpinistes et poètes parmi les plus illustres qui ont célébré la montagne (Pétrarque, Jean-Jacques Rousseau, Roger Frison-Roche, Catherine Destivelle, Erri de Luca, etc.). A leur manière, ils sont les interprètes de ses bienfaits, les guides qui nous aident à gravir nos montagnes intérieures. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 10 thèmes forts : Lâcher prise face à la nature, A la rencontre de soi, L'ivresse des cimes, Eloge de la lenteur, Magie de la solitude, Réapprendre la modestie, etc.