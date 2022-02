Chevaliers et troubadours

Le premier tome d'une saga consacrée à l'amour au Moyen Age Almodis de Noailles est une noble jeune femme rêvant d'amour courtois en cette fin du XIIème siècle. Elle rayonne par ses talents sur les cours des châtelains du Limousin et d'Aquitaine. C'est là qu'elle voit son destin partagé par l'amour réciproque que lui portent deux hommes que tout semblait opposer. Le premier Gaubert est épris d'exploits chevaleresques, le second Izarn n'a de coeur que d'être troubadour. D'abord amis, puis rivaux, les deux hommes vont connaître avec leur belle bien des aventures, qui les voient quitter leur terre natale pour délivrer Jérusalem. On les retrouvera mûris au temps de la sinistre croisade cathare où ils combattent dans des camps différents. Le livre suit leur vie dans le cadre d'un Moyen Age dont ils épousent les mentalités à la fois étonnement romantiques et pourtant empreintes de religiosité. Le merveilleux n'est jamais bien loin dans ce récit où les protagonistes semblent marqués par leur destinée. L'amour et son double antithétique la guerre en sont la toile de fond. Il présente une péripétie d'épisodes romanesques, tout en étant une plongée au coeur de l'imaginaire médiéval, si proche malgré tout du nôtre.