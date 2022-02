Mourir au soleil

Dumontel et Varlaud réunis pour une enquête au sommet ! Missionnés pour retrouver et arrêter un fugitif une course-poursuite s'engage alors sur l'Ile de Ré, Bordeaux, Montauban, Gérone et enfin Casablanca... Janvier 2020. Atik Hamouni, bien sous tous rapports, informaticien, est jugé en appel aux Assises de Limoges. 2014 à Bègles, braquage violent avec prise en otage de la directrice d'un bureau de Poste, butin 225 000 euros, puis en 2015 même procédé, à Limoges... avec une fois encore la séquestration d'une employée et de sa famille jusqu'à l'obtention de l'ouverture du coffre. Faute de preuve Hamouni avait été acquitté en 2016 à Bordeaux. Il comparait libre lors de ce deuxième procès à Limoges. Mais constatant que le procureur l'enfonce, que les avocats des parties civiles aussi, et craignant une lourde condamnation, il ne se présente pas au tribunal le jour du verdict. Il disparait...