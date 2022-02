Le chant de la vengeance

Un roman historique qui parle de sujets actuels : le racisme, la lutte des classes... Après le décès de sa mère, May Kimble se retrouve seule et sans le sou, jusqu'à ce qu'une tante qu'elle ne connaît pas lui propose de venir la rejoindre à San Francisco. Elle est alors accueillie par la riche famille Sullivan et leur cercle social. Au début, May est impressionnée par l'opulence de sa nouvelle vie, mais elle sent que les zones d'ombre sont importantes chez les Sullivan. Sa cousine, la belle Goldie, disparaît souvent la nuit. Sa tante vit dans un brouillard continuel à cause du laudanum. Et l'une des servantes de la maison ne cesse de mettre May en garde. Prise dans un tourbillon de trahison, de folie et de meurtre, May risque de tout perdre, et notamment sa liberté, au profit de ceux en qui elle a le plus confiance... Et en avril 1906, la terre va trembler à San Francisco, provoquant des dégâts irrémédiables. May va se relever des ruines fumantes et réclamer ce qui lui appartient, avec une idée en tête : la vengeance...