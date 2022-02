Hella et les Hellboyz - vol. 02/2. L'épreuve du feu

A la recherche de son petit ami disparu en enfer, Hella affronte les démons sans savoir où la mènera réellement son périple. Hella et son petit ami Kieran ont eu la mauvaise idée de s'aventurer dans la maison abandonnée du 21, rue Duroc. Cette demeure supposée hantée est en vérité un passage vers l'enfer qui a attiré Kieran et le retient prisonnier. Aidée par le taciturne lieutenant de police Talgom et son ami Louis, Hella a la ferme intention de sauver son compagnon des limbes. Mais ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions ?