Le sarcophage des âmes

Quoi de plus terrible qu'une mère à qui on enlève son enfant ? ... Rien. Shalem, fin de siècle. Olivia, jeune veuve métisse, est accusée de sorcellerie. Elle ne trouve le salut qu'en confiant sa fille, Mercy, à sa meilleure amie, tenancière d'une maison close. Hélas, l'épouse du juge local, Miss Ruth Clayborne, s'y oppose et prend l'enfant en charge. Mercy va alors être manipulée pour tendre un piège diabolique à sa mère... Un piège où l'occupant d'un étrange sarcophage n'attend qu'une chose : revenir à la vie !