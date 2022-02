Magnat de l'immobilier. Les chroniques étymologiques de Michel Casevitz

Le philologue et helléniste Michel Casevitz met régulièrement en ligne (www. laviedesclassiques. fr) des chroniques étymologiques pleines d'humour et d'érudition sur des expressions ou des mots liés à l'actualité. Pour lancer leur collection "Découverte des Mots", les Editions du Sabot Rouge publient chaque chronique sous forme de livret illustré sur papier Rives. La chronique "Sur le magnat de l'immobilier" , rédigée le 20 janvier 2017, explore notamment les mots "magnatisme" , "dominant" et "puissance" . Elle révèle les évolutions du terme "magnat" du Moyen Age à aujourd'hui. Un présentoir (isbn : 9782490697588) est envoyé toute commande de 10 chroniques de cette collection.